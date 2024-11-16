高雄一名30歲楊姓男子，昨天（15日）凌晨0點於新興區中華、大同路口抽菸，見到警方騎巡邏車經過就拔腿狂奔，心虛模樣讓警方忍不住追了上去，成功逮到楊男後果真搜出K菸、殭屍煙彈等毒品，移送地檢署偵辦。

派出所員警於15日凌晨巡邏時，見楊男在路口抽菸，見到警方巡邏靠近，直接心虛拔腿狂奔，跑了約200多公尺到楊男所騎的機車旁準備騎車離區，巡邏員警騎巡邏車趕上攔截，過程中還聞到疑似K菸的燃燒塑膠位，楊男遭逮後還故作鎮定，大方秀出K菸說「抽根菸而已」。

警方仔細盤點楊男車上物品，除發現當時有抽的K菸5根外，還發現有俗稱殭屍菸彈的麻醉管制藥品依託咪酯液體，楊男供稱與朋友餐敘後菸癮難耐，見警方經過就心虛了，警方訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。

警方表示，現毒品種類多元，以殭屍煙彈為例，吸食後會有意識混亂、渾身顫抖無法站立等症狀，甚或造成危駕及本身健康危害，警方仍會持續加強查緝，避免因毒品危害造成治安事件發生。

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★未經判決確定，應推定為無罪。