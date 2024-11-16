傳聞伊朗將獲得俄羅斯特許，在境內打造蘇（Su）-35戰機。

谷歌地球（Google Earth）今年9 月的衛星影像顯示，伊朗哈馬丹（Hamedan）附近的第三戰術空軍基地出現大規模建設活動。影像顯示，基地內建有拱形大機庫，每座約25乘30公尺。這些機庫的規模遠超過目前駐紮在當地的 F-4 「幽靈」（Phantom）戰機所需，分析認為，這很可能是在為俄製蘇（Su）-35戰機做準備。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）15日報導，隨著這些機庫出現，引發了關於伊朗戰略和作戰目標的重要問題。而蘇-35 部署在伊朗，或許代表區域力量平衡的重大轉變。蘇-35的長程雷達、推力向量發動機和先進武器系統等，使它成為鄰國的重大威脅。

對於以色列和沙烏地阿拉伯等高度依賴空優的國家來說，蘇-35可能使攻守行動都變得更複雜。若能有效整合，它可能挑戰以色列F-35戰機的制空權，或干擾沙烏地的空中巡邏。除了這些迫在眉睫的擔憂外，蘇-35還可能會讓黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）等伊朗代理組織在德黑蘭的空中掩護下，採取更具侵略性的作戰行動。

Iran is constructing three adjacent aircraft shelters at Hamadan Airbase, sparking speculation that they are intended for the recently acquired Su-35 fighter jets from Russia. pic.twitter.com/LtvettdpLL — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 27, 2024

另一個關鍵問題在於，伊朗能否充分發揮蘇-35的先進性能。操作這類尖端戰機需要廣泛培訓飛行員、基礎維修設施，以及伊朗空軍向來未曾展現的精進戰術。蘇-35 的精密複雜度比得上西方5代戰機，但實際效能卻取決於伊朗能否克服這些障礙。

如果必要的飛行員培訓計畫已經展開，這顯示伊朗已為這籌劃多年。反之，要是相關工作進展緩慢，那蘇-35或許更像是象徵性的威懾工具，而不是具有決定性作戰價值的資產。

而從政治角度來看，獲得蘇-35代表德黑蘭與莫斯科關係深化。這些戰機很可能是更大規模戰略交易的一部分，或許包括提供俄羅斯用在烏克蘭戰爭中的無人機。對面臨國際嚴厲制裁的俄羅斯來說，向伊朗出售高端軍事裝備開啟了寶貴的財政生命線。另一方面，這筆交易也顯示，莫斯科願意無視國際規範，重塑中東地區的聯盟關係。而這類舉動幾乎必然會引發美國及盟友的反應，如加強制裁，或加速向伊朗的區域對手提供武器等。