不少食材常被誤以為是蔬菜，其實屬於澱粉類。對此，營養師李婉萍列出8款「假蔬菜真澱粉」，包括南瓜、蓮藕、山藥、芋頭、皇帝豆、豌豆仁、綠豆及玉米。她並提醒，上述食材都有其營養價值，可與主食做替換，以避免攝入過量導致減重破功。

李婉萍在個人粉專發文表示，過去常聽到要多吃蔬菜，然而，有些長得像蔬菜的食材，其實是隱藏的澱粉。並整理出8款食物界中的假蔬菜如下，為1份主食15克碳水、標準碗直徑11.5公分及深5公分、塑膠湯匙容量15毫升來計算：

來計算：

1、南瓜： 63大卡等於2分之1碗等於85克。含類胡蘿蔔素，能保護視力，且鉀離子高，適合高血壓患者食用。

2、蓮藕： 65大卡等於2分之1碗等於100克。含維生素C與鐵，適合女性與貧血者食用。

3、山藥：68大卡等於2分之1碗等於80克。膳食纖維含量高，其中所含胺基酸成分有顧胃功效。

4、芋頭：70大卡等於4分之1碗等於55克。富含膳食纖維，可以預防便秘，還有各種維生素有助於強化免疫系統。

5、皇帝豆：81大卡等於20粒等於72克。有高纖、高鐵的特性，蛋白質含量也高，很適合作為素食者的蛋白質補充。

6、豌豆仁：86大卡等於2分之碗等於70克。含有較高的蛋白質，還有豐富的支鏈胺基酸（BCAA）可以幫助增肌。

7、綠豆：86大卡等於2湯匙等於25克。從中醫觀點來看，綠豆性涼，可以消熱解毒，痘痘肌、濕疹適合食用。

8、玉米： 91大卡等於3分之2根等於85克。含葉黃素，對眼睛健康有益，還有抗氧化劑，能幫助抑制體內的自由基。

李婉萍說，雖然這些假蔬菜澱粉含量高，但其實也是營養滿滿，有豐富的膳食纖維、維生素與礦物質，平常可以試著將其取代白飯、麵條等主食，換換口味也更健康。