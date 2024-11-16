新北市城鄉局推動三重行政園區「與風同行。沁涼綠洲」景觀改造計畫，由中華民國景觀學會推薦參加國際「IFLA AAPME Awards 2024」景觀競賽，與數百件各國優秀作品競爭，最終獲本年度IFLA「環境規畫類」獎項殊榮。15日於新加坡烏節希爾頓酒店獲頒景觀大獎，讓新北城市之美一舉躍上國際舞台，展現新北設計力。

城鄉局長黃國峰表示，三重「與風同行。沁涼綠洲」是全國率先以「公共景觀工程」增強城市韌性、舒緩熱島效應之示範計畫。計畫改造三重新北大道兩側公有地，包括三重區公所、三重體育場、聯合醫院人行道及中山藝術公園等空間，藉由擴大綠地、拆除圍牆及拓寬人行道等方式，新規畫3處「城市森林廣場」、「地景遊憩場」及聯合醫院周邊1.5公里長林蔭人行道；提供辦理節慶活動優質戶外空間、活絡城市日夜間活動。計畫同時兼具景觀改善、微氣候調適及閒置空間活化等效益，獲國際景觀學界肯定，榮獲本屆IFLA「環境規畫類」大獎殊榮。

城鄉局說明，計畫規畫時仔細調查各樹木生長空間不足、土壤光凸處，藉由拓寬樹穴、改善土壤環境等手法，改善樹木生長環境。其中三重區公所、三重體育場於本計畫改善近50株行道樹之樹穴，10月份康芮颱風來襲時皆未倒塌，驗證擴大樹木生長空間改善效益，為城市留下珍貴綠地資源，亦守護市民人身安全。