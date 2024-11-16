Wemby DENIES Anthony Davis at the rim ⛔pic.twitter.com/rGYdpMdJ8L — Spurs Nation (@SpursNationCP) November 16, 2024

「小皇帝」詹姆斯16日交出15分、12助攻與16籃板的生涯首次連續4場比賽大三元數據，更在最後關頭包辦湖人最後4分，幫助湖人120比115氣走馬刺，湖人除了拿下4連勝，也是本季NBA盃的第1場勝利，「一眉哥」安東尼戴維斯也替湖人拿下40分、12籃板的優異雙十演出。

馬刺開賽就打出11比0開局，保羅也成史上第3位傳出12000次助攻球員，但湖人靠著安東尼戴維斯首節16分，打完首節反以31比30超前；來到次節，湖人更擴大領先到10分，打完上半場，湖人68比60領先，戴維斯半場就拿26分，馬刺以文班亞馬16分最高。

詹姆斯第三節還沒打完就完成連續第4場大三元，湖人卻遭馬刺追上，甚至打到最後4分28秒，瓦塞爾三分球幫助馬刺107比106領先，幸好安東尼戴維斯先在最後1分32秒上籃幫助湖人超前，接下來詹姆斯最後25秒切入上籃，更在最後11秒穩穩兩罰俱中帶走勝利。

除了詹姆斯與安東尼戴維斯，里夫斯也替湖人拿下19分、6助攻，菜鳥前鋒克奈特14分，羅素13分，克里斯提11分；馬刺以文班亞馬28分、14籃板及5助攻最為優異，卡特爾也有22分，瓦塞爾替補拿下15分，保羅11分、11助攻。