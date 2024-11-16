國民黨立委李彥秀。（資料照）

國民黨立委翁曉玲提案修《憲法訴訟法》，民眾黨立委黃珊珊原表態反對，不過民眾黨團15日開會後決定，民眾黨團將自提版本，而修法內容就由黃珊珊負責草擬。國民黨立委李彥秀認為，找黃珊珊操刀其實是高招，更有利於未來民眾黨與國民黨達成修法的共識。

翁曉玲提案修正《憲訴法》，要將「現有總額」修正為「法定總額15人」，並將憲法法庭判決同意門檻從1／2改為2／3。不過，黃珊珊日前投書法律刊物《當代法律》，以擔憂「立法控制司法權」為由反對修法，遭綠營見縫插針，民眾黨團總召黃國昌隨即定調，會依照主席柯文哲的指示「團進團出」。

李彥秀認為，柯文哲遭羈押前要求，民眾黨團「團進團出」，找最有意見的黃珊珊委員主導民眾黨《憲訴法》的修法版本，其實是「高招」，化阻力為助力，更有利於未來民眾黨與國民黨達成修法的共識。

李彥秀表示，事實上，對於司法過度干預政治運作，民眾黨深受其害，現行《憲訴法》完全沒有門檻，幾位大法官就能進行憲法解釋，這是全民無法接受的，修法已經是在野黨的共識，至於細節，等民眾黨版本出來，兩黨可以更細緻的討論。