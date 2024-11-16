三名古姓兄弟姐妹，在台北市共同經營知名的臺一牛奶大王，遭檢舉未經許可聘雇外籍勞工從事製作飲料等工作，被處罰鍰15萬元後五年內再犯。台北地檢署調查後，日前依違反就業服務法將3人提起公訴。

位於台北市大安區新生南路三段的臺一牛奶大王，是許多台大人的共同回憶，網友最推薦八寶牛奶冰，一次可以吃到八種不同配料，料多又實在。

起訴指出，三名古姓兄弟姐妹，在台北市共同經營知名的臺一牛奶大，在2021年6月起至2022年1月5日期間，因聘僱未經許可的印尼籍移工，在臺一牛奶大王從事站櫃台、製作飲料及備料等工作，經移民署北區事務大隊台北市專勤隊查獲，並經台北市政府勞動局依法裁處15萬元罰鍰確定。

起訴指出，豈料，古姓兄弟姐妹仍不知悔改，明知雇主不得聘雇未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外國人，竟在裁罰五年內再犯，因此依違反就業服務法之聘僱未經許可之外國人罪嫌提起公訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。