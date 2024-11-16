48歲歌手王力宏過去曾得兩屆金曲歌王獎項肯定，最近他到武漢參加武漢音雄聯盟巨星演唱會，有粉絲一路送機，甚至還有人跟他搭同一班飛機。有名網友邊跟著他邊捧說：「華語樂壇永遠的神」，沒想到引來他尷尬回應：「沒有，普通的音樂人吶！」

近日有不少網友在小紅書分享替王力宏送機，而當天他戴紳士帽、黑色口罩、穿灰色西裝，在大批保鑣護送下抵達機場，有別於過往王力宏私下都被粉絲嫌棄穿的邋遢，這次現身的打扮倒是引來不少好評。有網友發影片分享自己那天邊跟著王力宏，邊誇獎他是華語樂壇之神，他親口直球回應稱「沒有」，自己只是普通音樂人。

王力宏謙稱自己只是普通音樂人。（圖／翻攝自小紅書）

網友笑說：「宏宏確實是個謙虛低調的好孩子，但他內心一定對我們的彩虹屁（指過分的誇獎）沾沾自喜啦」，其他網友回：「把老王聽尷尬了」、「下次多逗逗他」、「哈哈我哥真的很正經」、「你說期待新專輯他說什麼了」，該名網友說：「沒回」。

王力宏早年以「優質偶像」封號出道。（圖／中時資料照）

王力宏近來忙在大陸參加音樂節活動，連續4天每天飛一個城市，足跡踏遍南寧、常德、煙台、北京音樂節。今年9月潘瑋柏在IG曬出一張照片，其中有他、陳立農、王力宏，中間還夾了一位身材性感的女子，她與王力宏的肩膀微微碰觸，引來網友猜測兩人關係，一度被誤認是王力宏新歡。經紀公司之後澄清：「她是潘帥（潘瑋柏）公司的藝人」，是馬來西亞創作歌手黃瑋昕，公司解釋：「碰巧跟我們都在同一場音樂節演出，同場還有陳立農、袁婭維」。