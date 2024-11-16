如果人類滅絕，地球未來的主宰者會是誰？大家普遍認為會是機器人，不過根據牛津大學教授提庫爾森（Tim Coulson）的研究，章魚可能是最有潛力接管地球的生物。

《紐約郵報》報導，庫爾森指出，章魚擁有高度發達的神經結構、出色的問題解決能力，以及靈活的觸手操作能力，能完成包括分辨虛擬與真實物品、操控複雜工具和逃脫束縛等高難度任務。此外，它們能透過顏色閃爍與同類溝通，還能以驚人的精確度進行偽裝。這些能力顯示，若環境條件適合，章魚可能進化成能建造文明的物種。

然而，章魚目前仍面臨某些局限性。例如，由於缺乏骨骼，它們在陸地上快速移動的能力較差，使適應陸地生活成為一大挑戰。不過，庫爾森認為，經過數十萬，甚至數百萬年的進化，章魚或許能克服這限制，甚至可能在水下建造類似陸地城市的社區。

有趣的是，章魚已經在展現高智慧的行為。例如，在一些研究中心，章魚曾被發現能在夜晚逃出水箱，並拜訪其他水箱的「鄰居」。這樣的行為進一步證明，它們的適應性與創造力。庫爾森說，要是地球上包括人類等靈長類動物最終滅絕，章魚將成為接管地球最有希望的生物。

儘管這些觀點仍屬推測，但庫爾森強調，章魚的智慧、適應能力和生存策略提供了進化藍圖，展現了它們成為「海中智者」的可能性，他說：「如果人類，甚至靈長類動物一一滅絕，章魚是否能取而代之？完全有可能。」