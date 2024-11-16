曾是名模Akemi香月明美、藝人安妮經紀人的趙崇伶，被控於去（2023）年1月陸續向李姓被害人訛稱手上有藝人張惠妹演唱會門票，可以向她預購並優先選座位，對方匯款48萬元。趙還向何姓被害人謊稱有在經營模特兒拍攝，讓對方轉帳共8萬5000元，另向吳姓被害人佯稱自己經營的寵物美容，可以包月多送一次洗澡。台北地檢署調查後，日前依詐欺取財等罪將她提起公訴。

檢方調查，趙女自去年1月5日起，陸續向李姓被害人訛稱手上有張惠妹將於去年4月3日所舉辦、票價4200元、4800元、3800元三種的演唱會門票、有票價6800元的Black Pink 演唱會門票、VIP票價8800元的Born Pink演唱會門票，可以向她預購並選座位，可以投資她的模特兒經紀人生意及需要小額資金周轉要商借4500元。

李信以為真，轉帳合計48萬元去趙及趙向其父商借的戶頭。之後，李在去年3月18日門票對換日無法領到門票，要求趙女退回全額款項，趙女僅退還12萬7300元，始知受騙上當。

檢方查出，趙女在去年2月初，在北市文山區興隆路2段211號前，向何姓被害人謊稱其有在經營模特兒拍攝，可以投資她，每週一可以返還一次本金及利潤，要先出錢繳攝影師費用，每次會有不一樣的投資檔期，讓對方選擇，等客戶款項下來就會還給何。

何不疑有他，在去年3月19日、21日、5月4日、13日使用網路銀行各轉帳2萬元、1萬元及4萬5000元、1萬元去趙女可以控制的帳戶內。之後，因趙女迄去年5月初為止僅給付過兩次利息，而沒有給付過任何一筆本金含利潤的返還，趙女僅於5月19日返還2萬元，並於6月1日返還3萬元後，即開始以各種理由、藉口推託不還本金，何始知上當受騙。

檢方追查，趙女為文山區興隆路「喜貓喜狗寵物美容店」實際負責人，她在去年3月26日用通訊軟體LINE向吳姓被害人佯稱可以提供包月多送一次洗澡，每月可送寵物洗五次澡，而吳一時不察，轉帳6000元至趙女帳戶，但她僅提供7次美容服務即無預警關門。之後，吳在店門口看見停業通知，且無法以任何管道聯繫趙女，她又未完成所剩下13次美容服務，始知受騙上當。

檢察官調查後，依刑法詐欺取財罪及刑法詐欺得利罪將她提起公訴，且她詐騙三人的犯行，犯意各別，行為互殊，請論以數罪。另外，請求依刑法規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請追徵其價額。

★未經判決確定，應推定為無罪。