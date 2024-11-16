台中市落實環保首創「以米功代金」、減少焚燒金紙，由大甲區農會推出「米磚販賣機」，2座販賣機已進駐鎮瀾宮玉皇壇現場，獲得好評，每份包含平安米、疏文及祈福卡等，民眾可當場買到大甲區優質米，祭拜過後還能捐贈弱勢，且替代大量紙錢燃燒，環保又做公益。

鎮瀾宮表示，今年與大甲區農會攜手合作推廣「以米功代金」，配合建醮期間，於總醮壇玉皇壇，設置2台「以米功代金」販賣機，真空包裝製作成的「米磚」，保存新鮮、好攜帶，待建醮結束後，未來鎮瀾宮內將設置1台，鼓勵信眾以白米代替紙錢燃燒，環保愛地球。

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，現代人愈來愈環保，民眾在信仰與祭貢品上選擇更多元化，今年開創新通路，推出「禾樂幸福米」敬神做功德，民眾以減碳環保的新型態商品祭拜，且農民種的優質米亦可擴大通路行銷，創造雙贏。

環保局長陳宏益指出，「以米功代金」，是推廣紙錢替代燒的方式之一，從源頭減少焚燒紙錢的空汙，透過媽祖號召力，推動環保、減碳、顧健康的理念，這次以大甲鎮瀾宮為台中市首選示範點，未來擴大推廣到全市其他宮廟。

鎮瀾宮指出，結合大面額紙錢及疏文包覆米磚替代燃燒紙錢，另喜神圖卡意思是吉神帶來幸運，頗受信眾喜愛，經過香爐後，隨身攜帶保平安，民眾將幸福米磚祭拜後，可選擇自行帶回或捐助弱勢積福德，除保留傳統祭拜方式，也為環保盡一份心力。