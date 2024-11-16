前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安15日在直播節目中爆料，自己曾勸民眾黨團總召黃國昌別加入民眾黨，「因為會失望」。對此，黃國昌今（16日）上午回應，「小牛自己再想一想，當你做這樣行為，是破壞的是人跟人之間信任」。

柯昱安在直播節目「午餐大時客」中爆料，黃國昌還沒加入民眾黨之前，有來問意見，就跟他說「千萬不要」，因為會失望，進來政黨看到現況，且身上馬上可能會扛到過去沒想到的包袱，但也是祝福對方。

黃國昌今上午出席「植植走大遊行 出來拚蔬贏」活動，接受媒體聯訪時回應此事，老實說其實一直把小牛當成一個可以交換意見、不錯的聊天對象，所以到今天為止，他也不會對外轉述跟小牛私底下聊天談了什麼，「小牛自己再想一想，當你做這樣行為，是破壞的是人跟人之間信任」。

黃國昌表示，先前也是call in柯昱安直播節目，請他回來民眾黨大家一起努力，這是公開事情，有什麼話就公開講，把私底下、不符合事實的對話拿出來說嘴，這是破壞人跟人基本信任，並不是很可取的行為。