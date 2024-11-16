花蓮縣政府攜手立法委員傅崐萁，成功爭取交通部補助6000萬元，用於「提升道路品質計畫（公路系統）」，改善花73-1線、花75線及花83線等重要路段。這些道路的優化工程將不僅提升居民生活品質，更為花蓮的觀光發展注入新動能。

花蓮縣政府提供

重點道路全方位升級，便利居民與遊客

1. 花73-1線

花73-1線全長約4.2公里，是連結卓富大橋與長富大橋的重要道路，穿越文化鮮明的原住民部落，並以其自然景觀吸引了自行車愛好者與遊客。然而，老舊路面長期破損不堪。本次改建將進行全面性路面平整，新增高透水性鋼管護欄提升排水效率，並安裝轉彎處反光鏡以減少視線死角。此外，在新良國小路段增設人行道與排水溝，改善雨後積水問題，讓學童通行更安全。

2. 花75線（卓富公路）

全長21.2公里的花75線串聯多個社區，是環島遊客的熱門路線。此次計畫將對8公里路段進行大規模改善，包括路面重新鋪設、凹凸人孔蓋平整化，並在夜間駕駛事故多發的轉彎處增設太陽能警示牌和反光導標。原有破損的里程牌、標線與反光鏡也將全面更新，為駕駛者提供更清晰的路況指引，降低事故發生率。

3. 花83線（瑞穗聯絡道路）

作為連結瑞穗鄉黃金湯泉自行車道與台9線的主要道路，花83線每年吸引大量自行車騎士和遊客。然

而，老舊基礎設施難以滿足日益增長的觀光需求。本次工程將增加自行車休憩點，完善慢車道與行人道規劃，並在轉彎處安裝夜間輔助標誌。蝴蝶谷等熱門景點的入口處，將新增網狀線與慢速警示標誌，優化人車分流設計。同時，候車亭也將整修更新，提供居民與旅客更舒適的等候環境。

注入在地特色，打造宜居觀光之城

本次改善計畫不僅重視道路品質與安全，更將在地文化融入基礎設施建設中。例如花83線護欄的設計結合客家文化與地方意象，打造兼具實用性與美感的公共空間，為花蓮塑造特色道路景觀。

以民為本，邁向宜居未來

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府始終以鄉親需求為核心，除提升道路平整度外，還注重交通設施的完整性與人本設計，確保用路人安全、行人友善。「我們的目標是讓居民與遊客都能享受安全、便捷的交通環境，同時展現花蓮的文化魅力，推動城市邁向國際觀光新高度。」

縣府未來將持續爭取中央補助，進一步推動基礎建設，提升居民生活品質，並吸引更多旅遊人潮。花蓮正以安全、便捷、宜居的全新面貌，邁向成為國際級觀光城市的願景。