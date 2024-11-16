國民黨主席朱立倫16日上午赴國民黨苗栗縣黨部主持國民黨130周年黨慶活動，頒發獎狀表揚70年黨齡黨員。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫16日上午赴國民黨苗栗縣黨部主持國民黨130周年黨慶活動，大批賴清德換了位置換了腦袋。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫16日上午赴國民黨苗栗縣黨部主持國民黨130周年黨慶活動，批評行政院對一個到期的委員用無限期延長，這種方式是不當的。。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣黨部舉辦130周年黨慶活動，苗栗縣長鍾東錦到場支持財劃法。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫16日上午赴國民黨苗栗縣黨部主持國民黨130周年黨慶活動，朱立倫在回應媒體詢問以及面對黨員時，對立法院三讀通過NCC組織法修正、財劃法及總預算案，清楚表達國民黨立場。他認為一個到期的委員用無限期延長，這種方式是不當的。朱立倫並痛批，賴清德當台南市長時，喊得比誰都大聲，開了多少次記者會，但是賴清德換了位置，換了腦袋，想要集權集錢，通通一把抓，然後就講出違背良心的話，說只要留在中央就是最好的制度，那有這回事？

國民黨130周年慶，國民黨各縣市黨部輪流舉辦黨慶活動，苗栗縣黨部率先舉行，朱立倫16日上午首先抵達苗栗縣黨部參加黨慶，包括縣長鍾東錦、立法委員邱鎮軍、陳超明、縣議長李文斌、副議長張淑芬、前縣長劉政鴻、苗栗縣黨部主委邱一峰及竹南黨部主委朱秋龍等，與300名黨員共聚一堂。朱立倫並頒發獎狀表揚70年黨齡老黨員。

朱立倫被媒體問及立法三讀通過NCC組織法修正案、以及財劃法修法、總預算案等國民黨立場時表示，今天行政院走一個漏洞，故意要用這種小的技巧，讓一個到期的委員無限期的延長，這種方式是不當的，所以不得已立法院再以明確的修法來確定時間，他請行政院未來一定要遵守法律的規範，不要搞這種小動作。

朱立倫說，財劃法是各縣市都需要的，也是台灣延宕25年，這一次一定要讓財劃法能夠修正，修的過程呢？國民黨的態度是開放的，最重要一件事情就是中央不能集權又集錢，應該要把相關的資源下放一部分給地方，由地方來做分配，我相信這才是比較符合地方自治的一個精神。至於總預算案國民黨的態度很清楚啊，就是只要對國家有利，對人民有利，地方需求的，我們一定全力的支持，但是任何的浪費的預算，有可能產可能產生弊端的，我們一定非常嚴格的審查，絕對不浪費公帑。

朱立倫隨後面對黨員時指出，財政收支劃分法是25年以前台灣省精省時，把所有的財源全部被中央拿走了，然後一大堆事情全部都交給地方，這些財源不應該還給地方嗎？這是25年來國民黨也好，民進黨也好，所有的立法委員，所有的縣市長共同的心聲，連賴清德當台南市長時，喊得比誰都大聲，開了多少次記者會一定要修，中央絕對要把這個錢下放，現在財劃法在立法院已經出了委員會，國民黨的態度，平心而論沒有一定堅持要多少，但是最重要的錢一定要下放給地方。

朱立倫強調，這些財源100塊錢中有75塊被中央拿走，以前台灣省時代，中央只拿60％啊，地方40％，現在是中央拿走7成，剩下2成5給地方，每一個地方苦哈哈的，每一個都要去中央求爺爺告奶奶地跟他要錢，他願意給你就給你，他不願意給你就沒有啊，這不是中央的錢，事實上是我們地方自己收的錢啦。

朱立倫說，以苗栗為例子，你今天縣長再怎麼努力，議會再怎麼支持，地方再怎麼努力，我們今天所有課的稅中央都收走了，這沒有道理，今天如果照這樣子的話，我們不要努力，都不要爭取招商了，所有創的稅，除了房屋稅，地價稅是屬於地方的，所有的稅中央全拿走，這沒有道理的嘛。賴清德換了位置換了腦袋，想要集權集錢，通通當一把抓，然後就講出違背良心的話，只要留在中央就是最好的制度，哪有這回事。

鍾東錦表示，目前財劃法修法，他認為只要縣市能增加，不管是增加90億、100億，有加就好了，只要增加個幾10億，縣政推動就很有用，現在苗栗兩位委員在協助，歷年的爭取，再怎麼爭取，大概就是6、70億，除非改天換國民黨執政，可能就會增加一倍了，所以縣市爭取可以自己做主，會做更需要的建設。

鍾東錦並對NCC不管綠媒一事表達不可思議，他認為全世界應該沒有這種狀況，有幾台電視台，整天講人家壞話，用璩美鳳去污衊柯文哲，究竟是性騷擾？還是一個關懷的手勢？怎麼會分不清楚，電視台毀滅一個人，可以用盡各種手段，就像當年選舉時，他和邱鎮軍立委都有深深體會過，綠媒真的可以無所不用其極。