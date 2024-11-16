近幾個月多起颱風襲台，21歲陳姓女子日前從網路廣告看到「颱風補助金」可領取6000元，並依對方指示到銀行匯款3000元，經警方致電中市社會局確認「無此補助」，陳女才發現險遭詐騙。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

幾個月多起颱風襲台，輕颱天兔原本預計今天（16日）中午前後登陸，並減弱為熱帶低壓。21歲陳姓女子日前從網路廣告看到「颱風補助金」可領取6000元，並依對方指示到銀行匯款3000元，行員發現有異通報警方，致電與中市社會局確認無此補助，陳女才發現自己遭詐騙。

陳女日前到遠東國際商業銀行大里分行，向行員表示要綁定約定轉帳並匯款3000元，行員詢問用途，陳女稱是要「領取颱風補助金」，「上面」請他來綁定約定帳戶。行員驚覺有異，經查看陳女的手機，發現陳女於抖音看到可以領取颱風補助金6000元的訊息，故加LINE詢問，對方卻告知補助名額已額滿，推薦另一賺錢的工作（即投資虛擬貨幣），請女子綁定約定帳戶並先匯款3000元。

行員立即通報霧峰警分局國光派出所員警到場，警員盧品妤到場後，直接致電中市社會局詢問補助事宜，社會局澄清無此補助，才讓陳女相信自己遭詐騙，成功阻止陳女匯款。

霧峰警分局分局長廖誌銘表示，近日不少民眾反映收到「有颱風補助可領取」、「颱風紓困補貼網路申請」等等訊息，因為不清楚是不是真有其事，點開來遭到詐騙；近來颱風頻繁，網路上流傳之「因受颱風影響，可申請補助金」等類似訊息皆為詐騙訊息，呼籲民眾勿輕信，不要點擊不明來源的連結，若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。