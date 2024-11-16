昨日晚間，台灣多個網路名人臉書粉專突遭臉書封鎖，其中包含知名主持人吳淡如等人，致使網友無法搜尋到相關粉專。數發部今（16）日說明，並非由數發部要求臉書將粉專下架，接獲陳情後，已連夜加班與臉書協調處理。

昨日晚間突有多名網紅粉專收到臉書官方消息，指出「台灣用戶不會看到您的內容」，並稱「收到法律要求，須以違反當地法律為由限制存取您內容的權限，我們在進行法律與人權評估後，遵照該要求執行，其他地點的用戶仍可以看到您的內容」。

臉書粉專「算利教官-楊禮軒」昨便在私人臉書表示，10萬粉絲數的粉專在今晚被FB通知禁止在台灣地區被瀏覽，倒是偽冒他的詐騙帳號反而活得好好的，「聽說目前很多粉專都被這樣消失了，數發部好好加油吧」。

數發部今日回應，昨日晚間收到通報，部分網紅粉專遭到封鎖，但經查，這段期間數發部並未發文，或以其他任何方式通知臉書，要求臉書將那些粉專下架。

數發部強調，本案雖非數發部要求臉書下架，惟數發部接獲民眾陳情後，已連夜加班與臉書協調處理，今日上午臉書粉專大多已經恢復正常。