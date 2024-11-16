蘋果傳出將推出結合Apple Intelligence、Siri的家電新品，功能將超過現有的HomePod，能控制家電 、處理視訊會議和利用AI 進行導航應用的壁掛式顯示器，預計2025年上市。

據外媒《9To5Mac》、《彭博資訊》報導，蘋果正在開發全新的智慧型家居產品，代號為「J490」，蘋果內部則稱為「HomeAccessory」，將搭載A18晶片，支援Apple Intelligence功能和全新Siri功能。

報導指，該產品螢幕約6吋，像是方形的iPad，尺寸有如兩台iPhone並排，顯示器的周圍有厚邊框，前方頂部有鏡頭，配有可充電的內建電池、內部揚聲器，預計有銀色、黑色兩種顏色選擇。

報導提到，這款「HomeAccessory」的賣點，將是能夠控制家電（第三方燈光、門鎖、監視器、感應器、風扇等）、顯示智慧門鈴、監視器影像並提供安全警報，與Siri交談聊天、透過蘋果的FaceTime軟體進行家庭內部通話，同時也能下載蘋果的App，收聽新聞、播放音樂、展示照片幻燈片、使用筆記及行事曆等資訊。

該產品的售價，高階版可能達高達1000美元，但僅有顯示器的裝置，售價會與類似產品的價格相去不遠，Echo Show 8售價為150美元、Echo Hub售價180美元，至於Nest Hub Max售價為230美元。

另外，該產品的觸控界面看起來像是蘋果手表的作業系統和iPhone最近推出的StandBy待機模式的結合，但蘋果預期大多數人會使用Siri等功能用語音控制，該產品可能會搭載全新作業系統「homeOS」，而《9To5Mac》曾報導在tvOS 18的測試版中發現一種稱為「PlasterBoard」的螢幕鎖定介面，因此tvOS可能會成為homeOS的基礎，這也代表蘋果在為智慧家居領域開發專屬作業系統。

外媒也提到，蘋果執行長庫克押注這款產品能讓夠蘋果在智慧家居領域占有一席之地，而近年來，蘋果在這塊領域落後於Alphabet和亞馬遜，在三年多研發後終於將向市場推出，這也是蘋果首次與亞馬遜的Echo Show、Echo Hub智慧顯示器、Google的Nest Hub等產品競爭。