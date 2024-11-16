國民黨立院黨團下周三將在立法院內政委員會排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，有意調整罷免門檻及連署加嚴。民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨支持加嚴連署要件，對於罷免門檻，這時候不適合更動。不過，2013年黃國昌曾極力反對罷免連署提供身分證正反面影本。對此，時代力量表示嚴厲譴責。

時代力量表示，自2013年起，黃國昌因投入補正公投法、實現直接民權的運動，獲得台灣社會的廣泛支持。當時，若沒有補正公投法、沒有實現直接民權的運動，就沒有今天的黃國昌。

時代力量強調，黃國昌在2013年強烈譴責國民黨立委謝國樑、江啟臣等人提出的要求連署人交出身分證正反面影本的修法提案，認為這將讓「行使直接民權的路變得很困難」。

然而，面對國民黨仍企圖修法提高罷免門檻時，黃國昌竟提出「在連署階段應該加嚴要求，附上身分證正反面影本」，並暗指政黨可能利用戶籍名冊進行抄襲，支持提高罷免門檻的言論。時代力量認為，黃國昌的言論顯示出其立場的完全背離，真的顛倒是非的無恥政客。

時代力量回顧過去罷免門檻史，長期拒絕調降罷免門檻、在2012年提出要求連署人交出身分證正反面影本的，正是中國國民黨；2016年，公投罷免下修門檻後，大量抄襲名冊讓無效連署，也是國民黨；2024年，國民黨再次試圖提高罷免門檻，將人民的罷免權關進鳥籠。時代力量表示、黃國昌選擇背離當年反對國民黨修法的立場，變相為國民黨提高罷免門檻提案，令人失望。

時代力量重申，數十年來，時空背景並未改變。真正改變的，是黃選擇背叛當初對直接民權的堅持，將其理念拋諸腦後，為了個人利益而損害民主。

時代力量強調、政治人物可以改變立場，但必須自圓其說，不能顛倒是非，為了個人利益而背離理想，終將遭到社會唾棄，並難逃歷史審判。時代力量一貫支持補正公投法、實現直接民權的運動，並且將繼續堅守這一理念，對於黃國昌的行為，表達最強烈的譴責。