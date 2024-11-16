民眾時常在網路上分享面試經驗，一名女網友表示，日前面試被問從上一份工作離職的原因，她回答「想改變職涯方向」，結果主管提醒她不應該這樣回答，會讓人覺得不穩定。貼文引起熱烈討論，多數網友認為老實回答就好；也有公司主管透露，若是因為薪水太低而離職，反而喜歡求職者直接說，這樣的話只要薪資談妥，對方就會願意入職。

原PO在Dcard發文表示，日前面試被問到為何從上一份工作離職，她回答因為想改變職涯方向，結果被面試官善意提醒不應該這樣回答，會讓人覺得是不是做不久又會想換工作。原PO好奇「被問離職原因到底該怎麼說？因為應徵的職位都是助理，覺得說薪資好像也不太對。」

話題引發討論，網友紛紛留言建議，「就說做一做都沒有加薪，覺得升遷不易」、「我都統一說內部鬥爭，不適合好好發展」、「我之前說搬家沒辦法通勤，也被問之後會不會又搬家。會刁難的面試官就是怎樣都會問，不要太在意」、「我正要轉跑道，這題也是被問爆，都答不出面試官想要的。」

一名經常當面試官的網友表示，如果離職原因是薪水的話，反而喜歡對方直接說，這樣如果想用他，就知道關鍵在薪資，只要趕快談妥，對方就願意入職了。