賴清德總統上任後，提出將布局半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等「五大信賴產業」，強調將打造臺灣成為「人工智慧島」。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，教育部自2019年起推動「培育大專校院智慧科技（AI）及資訊安全碩士人才計畫」及「精進資通訊數位人才培育策略」等STEM相關產業人才培育措施，但近年來就讀STEM學生人數並無明顯增加，部分學門學生人數甚至減少，將難以達成賴總統的期待。

教育部自108學年度及109學年度起，分別推動「培育大專校院智慧科技（AI）及資訊安全碩士人才計畫」及「精進資通訊數位人才培育策略」，於大專校院核定外加及擴充招生名額，期能引導公私立大專校院共同培育產業所需人才。

然而，由審計部審核報告可見，112學年度大專校院STEM領域學生共373,920人，占比為34.15％，僅比103學年度的32.43％，增加1.72％。其中，「生命科學學門」、「環境學門」、「製造及加工學門」及「建築及營建工程學門」的學生人數占比皆下跌，112學年度分別為5.77％、0.7％、2.07％及7.72％，比103學年度還減少0.97％、0.09％、0.27％及0.26％。

此外，「物理、化學及地球科學學門」、「數學及統計學門」、「資訊通訊科技學門」及「工程及工程業學門」等，112學年度的學生人數占比，雖比103學年度增加，但增加的幅度分別只有0.67％、0.02％、0.33％及0.57％。

賴清德曾於去年表示，「臺灣產業在不同領域都有各自的生態鏈，勢必承擔全球繁榮的重任，政府因此必須要擴大對科技投資並支持大學的人才培育」。

然而，陳學聖表示，由審計部審核報告的數據可見，雖然近年來教育部支持了大專校院STEM的人才培育，但成效仍不明顯，呼籲教育部應上緊發條，積極檢討過去相關措施的問題，並提出改善方案，否則將難達成賴總統「人工智慧島」的願景。