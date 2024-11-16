苗栗縣後龍鎮、頭份市及公館鄉等3個地區為了處理回收資源，提出遷場計畫以更符合環保要求，其中後龍鎮資源回收場原借用台61線西濱快速道路灣寶段高架橋下空間，應公路局要求須遷離，後龍鎮公所歷經多年終於取得後龍鎮東民里國有空地，但卻面臨遷建費用需1.6億元，環境部補助最高限額卻只有2500萬元，立委邱鎮軍14日質詢環境部長彭啟明要求取消限額，但是未獲彭正面回應。
後龍鎮長謝清輝指出，公所資源回收場，原是借用台61線西濱快速道路後龍鎮灣寶段高架橋下空間，公路局多年前就要求後龍鎮公所遷至他處，鎮公所四處覓地遷建，終於找到後龍鎮東民里與埔頂里交界處一處國有空地，鎮公所規畫整個資源回收場面積約有2800坪，遷建費用高達1.6億元，超出鎮公所預算能力，因而向環境部循環署爭取全額遷建費用，但是循環署補助鄉鎮市公所資源回收場，有最高限額2500萬元規定，與1.6億經費相差甚多。
衛環委員會苗栗縣立委邱鎮軍14日質詢環境部長彭啟明，環境部在2025年度的總預算案不增反減，2025年度環境部預算編列了77.18億元，比2024年少了0.79 億元，包括氣候署減少5,349萬、環管署減少3.3億、循環署3.5億，但部本部增加3.3億、化學署增加4億元，質詢彭啟明是否能接受？彭啟明回答，非常不能接受，因為業務計畫增加，才做內部調整。
邱鎮軍詢問彭啟明環境部預算減列，其中循環署預算本來就不夠，明年再減少3.5億，剩下11億元，地方受到很大影響。苗栗縣後龍鎮的資源回收處理場 因為中央政策改變被迫關場搬遷，好不容易找到用地，需要1.6億元，循環署卻只能補助2,500萬元，這是今年才增加的限制，還要求必須跨區處理，另外公館鄉及頭份市的資收場計畫也都還爭取不到。苗栗縣財政困難，非常仰賴中央補助，但是循環署補助地方預算這麼少，還限制這麼多，會讓苗栗的環保工作相當不利，請彭啟明是否可重新檢討補助政策及獎補助預算？並要求2026的預算務必要增編，並專案協助興建頭份資收場及後龍資收場重建案，但都未獲彭啟明正面回應。
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