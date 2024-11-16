苗栗縣後龍鎮、頭份市及公館鄉等3個地區為了處理回收資源，提出遷場計畫以更符合環保要求，其中後龍鎮資源回收場原借用台61線西濱快速道路灣寶段高架橋下空間，應公路局要求須遷離，後龍鎮公所歷經多年終於取得後龍鎮東民里國有空地，但卻面臨遷建費用需1.6億元，環境部補助最高限額卻只有2500萬元，立委邱鎮軍14日質詢環境部長彭啟明要求取消限額，但是未獲彭正面回應。

後龍鎮長謝清輝指出，公所資源回收場，原是借用台61線西濱快速道路後龍鎮灣寶段高架橋下空間，公路局多年前就要求後龍鎮公所遷至他處，鎮公所四處覓地遷建，終於找到後龍鎮東民里與埔頂里交界處一處國有空地，鎮公所規畫整個資源回收場面積約有2800坪，遷建費用高達1.6億元，超出鎮公所預算能力，因而向環境部循環署爭取全額遷建費用，但是循環署補助鄉鎮市公所資源回收場，有最高限額2500萬元規定，與1.6億經費相差甚多。

後龍鎮公所資源回收場遷場新址是位在後龍鎮東民里一處國有空地。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮公所規畫遷建資源回收場費用高達1.6億元，立委邱鎮軍在立院衛環委員質詢環境部長彭啟明解除補助最高額限制。（邱鎮軍辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

衛環委員會苗栗縣立委邱鎮軍14日質詢環境部長彭啟明，環境部在2025年度的總預算案不增反減，2025年度環境部預算編列了77.18億元，比2024年少了0.79 億元，包括氣候署減少5,349萬、環管署減少3.3億、循環署3.5億，但部本部增加3.3億、化學署增加4億元，質詢彭啟明是否能接受？彭啟明回答，非常不能接受，因為業務計畫增加，才做內部調整。

邱鎮軍詢問彭啟明環境部預算減列，其中循環署預算本來就不夠，明年再減少3.5億，剩下11億元，地方受到很大影響。苗栗縣後龍鎮的資源回收處理場 因為中央政策改變被迫關場搬遷，好不容易找到用地，需要1.6億元，循環署卻只能補助2,500萬元，這是今年才增加的限制，還要求必須跨區處理，另外公館鄉及頭份市的資收場計畫也都還爭取不到。苗栗縣財政困難，非常仰賴中央補助，但是循環署補助地方預算這麼少，還限制這麼多，會讓苗栗的環保工作相當不利，請彭啟明是否可重新檢討補助政策及獎補助預算？並要求2026的預算務必要增編，並專案協助興建頭份資收場及後龍資收場重建案，但都未獲彭啟明正面回應。