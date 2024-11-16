女星小甜甜（張可昀）恢復單身後，把演藝重心轉向直播帶貨。她日前在社群網站曬出販賣女性私密處保養品影片，卻引來網友留言「妳好腫」，還提她過去演戲時，身材纖瘦很多。對此，小甜甜也親上火線回應，並道出為人母的心聲。

小甜甜身材屢次引發討論，近日就有網友到她帶貨的影片留言：「影片看起來妳好腫，之前妳不是登過要減重，和妳一樣病的胡盈禎(小禎)都減重成功了！前陣子看重播妳演《美好年代》，妳在戲中身材很標準且俐落」，還有人對這則留言按笑臉貼圖。對此，小甜甜沒有動怒，反親自解釋：「沒有喔，產後一直如此，因為甲狀腺低下跟多囊性卵巢！」還自揭，產後身材走樣，雖然有很多無奈，「但在多無奈都比不上你的孩子健康。」

小甜甜回應網友全文。（圖／小甜甜 張可昀 臉書）

其實，小甜甜身材經常被網友拿來大作文章，曾透露自己就算不吃不喝也會胖，加上產後因體質改變，罹患甲狀腺機能低下、雄性激素過盛、多囊性卵巢症，必須長期服藥。她為此感嘆自己變成藥罐子，一天要吞近20顆的藥，還因副作用影響，會不斷發胖，不過小甜甜有女萬事足，雖然自己飽受健康困擾，但只要看到孩子健康，她就已滿足。