作家苦苓平時常在社群網站分享對時事的看法、針砭時弊，昨(15日)他突然大動作列出5點，砲轟「沒想到高雄是落後國家」，內容提到若從小港機場入境無法用APP叫計程車接送，只能選擇機場排班計程車，還強制起跳價為135元台幣，讓他酸這是「出國懲罰稅」。

苦苓昨在臉書曬出5點批評高雄落後，第一是從小港機場入境，不能用APP預約Uber接送，「世界罕見」；第二是不能自行叫計程車，「除非是五等親以內（還要填表、看戶口名簿）」；第三是連多元化計程車也被禁止；第四，唯一的選項是機場排班計程車，還必須從135元台幣起跳，甚至是均一價。

苦苓發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

最後苦苓第五點說：「還拚觀光咧？根本是『殺豬盤』！這樣子也跟人家說要做國際城市，我看是『阿婆生子——正拚（真拚）』。網友回應：「高雄高鐵計程車也不友善，帶（身心障礙）行動不便長輩推輪椅，看展，被嫌棄輪椅收納會刮傷車子，我們自己主動補貼車資，仍然整路被碎碎唸指責、永遠深刻印象，非常不友善身心障礙者」、「司機路過…那個…為了國門形象，其實全世界很多機場都這樣，不是只有台灣…然後UBER是可以預約也可以叫車的，只是來的是R牌，您衝動了」、「我住小港區，完全不敢搭計程車回家，會被排班的司機罵，之前被罵過....一家人出遊，只能把車停在停車場....」、「打爆1999抗議」。

苦苓2015年梅開二度和黃楚軒結婚。（圖／中時資料照）

而苦苓稍早再發文，直球對決酸民網友，可見該網友常常留下人身攻擊的言論，他反酸：「沒有人比他更可悲了！」猜測對方可能有語言障礙或強迫症、思覺失調還是社會邊緣人格，罵人只會用類似的話，苦苓打趣說：「我不會封鎖他，就當做觀察阿米巴蟲的小實驗。」