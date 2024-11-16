新北市環保局15日舉辦「水環境巡守隊績效考核表揚典禮」，今年有2支巡守隊獲得最高5星級認證，為新店崇光社大水環境巡守隊和鸚哥水環境巡守隊；7支巡守隊獲得4星級認證，包括新莊、淡水公司田溪、鹿角溪濕地、五股濕地、樹林區中山里、淡水樹梅坑溪、瓦磘溝等；林口區大南灣水環境巡守隊獲3星級認證。此外，還頒發29項個人獎項，表彰傑出志工。

環保局副局長朱益君出席頒獎表揚積極參與水環境保護的志工與巡守隊，他表示，市府長期透過跨局處合作，整合各方資源，推動河川流域治理，並實施污水接管、水利工程、污染取締等策略，逐步改善水環境，讓河川溪流重獲生命。尤其在巡守隊的參與下，巡守志工的力量成為保護水環境的重要支柱。截至目前，新北市已有29支水環境巡守隊，864位志工夥伴，他們日常巡守的河川水岸總長達174公里，並且河川的巡檢覆蓋率已達近50％。

今年，新北巡守隊已經舉辦了超過百場的教育訓練、清理溪流(灘)活動及水質監測等，值得一提的是，來自新店崇光社大、瓦磘溝、鸚哥、淡水公司田溪及新莊等5支巡守隊，更積極參與淡水河川廢棄物調查行動。他們透過徒步巡守，詳細調查了各自負責區域內的河川廢棄物分佈，並回報了第一手資料，為後續的統計與對策提供了有力支持。

此外，位於435藝文特區的溼地故事館，今年下半年也特別舉辦了以「即拾·巡樂」為主題的巡守隊特展。此次展覽由新店崇光社大水環境巡守隊主辦，重點展示了新店溪的水資源保護、河川保育以及當地獨特的文化資產，還邀請了本市的瓦磘溝水環境巡守隊、濕地水漾水環境巡守隊、淡水公司田溪水環境巡守隊等，以及來自台北市的環保星勢力水環境巡守隊共同參展，充分展示了巡守夥伴在淡水河流域水環境保護方面的豐碩成果。