網路求職要謹慎！高雄市三民區一名47歲陳姓男子，日前於網路上看到徵求家庭代工，前往應徵卻遭誆「符合政府補助資格」，聲稱提供金融卡就可獲1萬元補助金，陳男不疑有他一口氣將手上3張金融卡欲寄出，警方提醒若真的寄出，恐成詐騙集團共犯不可不慎。

據了解，陳男日前於網路上看到有家庭代工求職廣告，留下個資主動連繫後，對方聲稱陳男符合政府補助資格，公司可以協助代辦補助，並告知需提供金融卡給公司，每提供1張金融卡，就可獲得1萬元補助。

陳男疑似因無業缺錢花用，不疑有他趕緊到銀行欲辦新卡，再將自己原有的兩張金融卡，共計3張寄到公司，行員聽聞陳男目的後覺察有異，趕緊通知員警到場協助。

警方到場後，一眼看出此為標準的求職詐騙，利用民眾對就業需求騙取個資，甚至騙取個人帳戶使用權，最終恐淪詐騙集團人頭帳戶，成詐團同伙，經一番說明後成功打消陳男念頭，警方提醒對來源不明的就業及工作機會，務必提高警覺，有疑慮可打110、165反詐騙專線或可直接就近向警方求證，避免工作沒找到，還吃上詐騙官司。