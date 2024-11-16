曾在2017、2018、2019年因酒駕被逮的37歲秦姓男子今（2024）年8月飲用1手啤酒後，在桃園龍潭無照駕駛撞死黃姓機車騎士，酒測值達0.46毫克。桃園地檢署依公共危險罪嫌起訴，將由國民法官審理。

檢方調查，秦男已經有3次酒駕被逮，2017年經桃園地檢署緩起訴，2018年桃園地方法院簡易判決處有期徒刑3月，2019年處有期徒刑4月。且遭吊銷駕照，也沒有重新考照。今年8月6日，他坐在副駕駛座，由父親開著小貨車從桃園龍潭住處，到楊梅埔心市場擺攤，期間他去超商買1手啤酒飲用，事後由父親駕車，帶他回龍潭。

詎料下午秦男竟開車出門，並因酒駕注意力降低，反應及操控能力不佳，逆向衝入對向車道，黃姓機車騎士、後座沈姓妻子受重傷，黃送醫後不治。秦男酒測值達0.46毫克。檢方偵結，依公共危險罪嫌起訴，將由國民法官審理。

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★未經判決確定，應推定為無罪。