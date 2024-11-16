大陸國家主席習近平當地時間15日下午在秘魯首都利馬會見日本首相石破茂時表示，中方願與日方共同努力，全面推進中日戰略互惠關係，並呼籲日方妥善處理好歷史、台灣等「重大原則」問題，建設性管控分歧，維護好兩國關係政治基礎。

據大陸外交部網站消息，雙方同意保持高層交往，用好經濟、人文等領域高級別對話機制，盡快將關於日本福島核汙染水排海問題達成的共識轉化為行動。中共中央辦公廳主任蔡奇、大陸外長王毅等參加會見。

習近平指出，當前，國際和地區形勢變亂交織，中日關係處於改善發展的關鍵時期。中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，兩國關係具有超越雙邊的重要意義。中方願與日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，堅守中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識，共同努力全面推進中日戰略互惠關系，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關系。

習近平強調，中國的發展是世界的機遇，對日本等周邊鄰國更是如此。希望日方與中方一道，樹立正確相互認知，從戰略高度和全局視野把握好兩國關係正確方向，將雙方達成的重要政治共識體現到具體政策和實際行動中，正視歷史、面向未來，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題，建設性管控分歧，維護好兩國關係政治基礎。

習近平還表示，雙方要深化拓展人文和地方交流，促進兩國人民特別是青年一代的相互了解。中日經濟利益和產業鏈、供應鏈深度交融，雙方要堅持合作共贏，維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通。加強國際和地區事務協作，踐行真正的多邊主義，弘揚開放的區域主義，共同應對全球性挑戰。

消息指，石破茂表示，日中兩國對於地區和平繁榮負有責任，雙方共同努力全面推進日中戰略互惠關係和構建建設性、穩定的日中關係，對於地區和世界具有重要意義，並強調「在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場絲毫沒有改變」。

石破茂說，日方堅持日中四個政治文件確立的原則和共識，堅持走和平發展道路，願本著正視歷史、面向未來的精神，與中方開展各層次坦誠對話，增進相互理解和互信。日中經濟合作潛力巨大，日方無意與中方「脫鉤斷鏈」，希望雙方加強人文交往，推動經貿、綠色發展、醫療康養等各領域合作取得更多成果，更好惠及兩國人民。日方願與中方在亞太經合會等框架內密切合作。