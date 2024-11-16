光焱科技主係從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測設備之設計、組裝與銷售業務，董事長為柯歷亞，推薦證券商係台新證券及國泰證券，申請時資本額1億2314萬1000元；光焱科技112年合併營業收入為3億3373萬1000元，稅後淨利為7678萬5000元，每股盈餘為6.62元；113年上半年合併營業收入為1億8049萬1000元，稅後淨利為5452萬7000元，每股盈餘為4.42元。