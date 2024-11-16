天兔颱風已於今早11時減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣約40公里未登陸，中央氣象署11時30分已解除海上陸上颱風警報，但持續針對東、南部發布大雨特報。颱風走後，明起不僅有東北季風影響，下周一、二還有強颱萬宜的外圍水氣加入，預估下周一、二幾乎各地有雨，北部與東北部低溫下探19度。

中央氣象署簡任技正伍婉華說明，天兔颱風雖減弱為熱帶性低氣壓，但持續往台灣陸地接近影響天氣，故發布熱帶性低氣壓特報，後續第24號萬宜颱風，強度已於今早8時增強為強颱，持續往西北西移動，預估不會直接影響台灣，但下周一、二其外圍雲系會提供水氣影響台灣天氣。

天兔颱風未登陸，已於今早11時減弱為熱帶性低氣壓。（中央氣象署提供）

未來一周降雨預報。（中央氣象署提供）

天兔颱風14日0時至16日11時出現較大雨量地區為屏東縣大漢山485毫米、台東縣土坂359.5毫米，伍婉華提醒，目前熱帶低壓附近對流雲系已消減很多，降雨也緩和，但仍針對台南、高雄、屏東及台東發布大雨特報，提醒民眾注意。

今日屏東、高雄沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖仍易有8至9級強陣風，雲林以北沿海空曠地區亦有較強陣風。台灣附近各海面仍有2米左右浪高，尤其馬祖有3米左右浪高，東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島並有長浪發生的機率。

針對未來天氣，伍婉華指出，颱風離開後東北季風接力影響，未來幾天水氣依舊多，明天起新竹以北、東半部有雨，下周一、二中南部雲量增多，部分地區也有飄雨，需注意明起至下周一、二，在基隆、台北、宜蘭及大台北山區可能出現大雨或局部豪雨，直到下周三後水氣才稍微減少，但東北季風持續影響，屆時桃園以北、東半部仍有雨。

明起各地也將降溫，伍婉華說，北部、東北部、金門與馬祖明天起明顯降溫，影響一整周，預估金門與馬祖低溫下探18度，北部與東北部19度左右，中部約20度，南部21至22度，其他各地高溫也略為下降。