朱建國在演講中指出：「詐騙事件層出不窮且越加頻繁，從假投資、假交友到假冒政府機構的電話詐騙皆屢見不鮮，不僅威脅個人隱私，還對企業造成重大損失。民眾務必要提高警覺，企業則應強化網路權限管理與身分認證措施。」他進一步表示，遠傳首創AI辨識和大數據分析技術，致力阻擋詐騙電話和釣魚簡訊，更透過即時更新、免安裝的「防駭心守護」服務，全方位保護用戶的網路安全，提供更安心的數位環境。

遠傳的「AI簡訊防詐」服務結合AI語意分析技術，主動攔截含有詐騙關鍵字的訊息，自2022年底上線以來，已成功攔截超過400萬則詐騙簡訊。遠傳亦首創全台獨家的「AI預測詐騙自動偵測系統」，運用AI技術篩選可疑門號，並在2小時內即時斷話，精準度達95%。對於來自境外的詐騙電話，系統在接通前會以國台語雙語提供警示語音，提醒用戶提高警覺。

除了AI防詐服務外，遠傳也推出「遠傳守護網」服務，包含「防駭心守護」與「兒少心守護」，與國際資安大廠Allot合作，直接從網路端攔阻惡意和釣魚網站。用戶無需額外下載App或進行其他設定，即可在遠傳的網路服務中享有全面的安全防護。「防駭心守護」服務深受用戶肯定，目前訂閱用戶超過37萬，累計偵測次數達1172億次。

遠傳也積極參與政府的打詐行動，不僅協助刑事局反詐騙專線165的查詢服務，還與台灣網路資訊中心合作攔截假冒釣魚網站。此外，遠傳首創「888專屬短碼簡訊」，使用戶更容易辨識遠傳官方訊息，點擊更安全，進一步降低仿冒訊息的風險。