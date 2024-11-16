該檔專案期間113年11月18日至12月6日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達澳幣1萬元(含)後，即可享三個月年利率3.66%、六個月年利率3.66%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購澳幣時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼2分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫APP的朋友們，IOS及安卓用戶，可分別至APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。

此次專案提供三個月及六個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。