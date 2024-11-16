新竹一名女子小惠（化名），凌晨在餐廳內喝酒醉，與其他酒客發生糾紛，不斷叫囂、製造混亂，2名員警到場制止，但小惠仍無法控制情緒，氣得對員警辱罵「垃圾！」等語，當場以現行犯被逮捕。新竹地院近日宣判，小惠依侮辱公務員罪遭判處6000元罰金，得易服勞役，可上訴。

根據判決，這起事件發生於112年10月9日凌晨3時4分左右，小惠在新竹市某間餐廳飲酒後，因細故與其他酒客發生口角糾紛，新竹市警察局第一分局2名員警獲報到場處理，小惠仍持續叫囂、謾罵，員警見狀急忙制止，未料小惠卻對著警方辱罵「垃圾」等語，當場被警方以現行犯逮捕。

案經新竹市警察局第一分局報告偵辦，透過員警行動蒐證錄影檔案譯文及畫面截圖、現場照片及報告，發現小惠除了罵員警垃圾之外，過程中還不斷挑釁、製造混亂，進而干擾、妨礙公務人員執行公務，已經踰越依法執行職務公務員可合理忍受的範圍，涉犯刑法第140條侮辱公務員罪。

新竹地院審理，小惠未能妥善控制自身情緒、漠視公權力，影響公務員執行職務時的尊嚴，所為實屬不該；審酌小惠犯後坦認犯行，其犯罪動機、目的、手段、素行、智識程度及家庭生活經濟狀況等一切情狀，最終依侮辱公務員罪判處罰金6000元，如易服勞役，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。

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