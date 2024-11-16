台灣科技產業發達，工程師薪水優渥，被不少人認為是人生勝利組，但一名網友列出2位不同條件的男生，其中一人是年收入300萬的工程師，另一人是租金年收150萬的包租公，好奇老公應該選哪位，沒想到其他人一面倒選包租公，還有人喊「長得再老醜胖都嫁得下去」，引起討論。

一名網友昨（15）日在PTT女板列出2位男性，一位的職業是工程師，年收入含分紅在內約300萬元，另一位則是房東，雖然目前工作年薪約100萬，但之後準備要辭職，屆時年收入僅剩租金150萬元，讓她好奇問如果是挑老公，應該要選房東還是選工程師。

網友計算，租金年收入達到150萬元，代表不動產價值超過1億元。（示意圖：shutterstock／達志）

多數人看完後秒選房東，紛紛說「房東遠勝，長得再老醜胖都嫁得下去」、「房東大勝，你真的知道租金年收150萬是什麼水準嗎」、「我會選房東耶，老公可以幫忙一起帶小孩，家庭生活快樂很多」，也有少部分人說「選工程師，房東不就天天在家的意思」、「看誰願意把錢花在你身上才是重點」、「老公選房東，要偷吃再找工程師」。

此外，有網友查詢後發現，目前都會區的房價與租金相比，買房約相當於一次付掉75年的租金，而房東男租金年收達到150萬元，代表目前光不動產價值就超過1億元，「超過年薪300萬好幾個等級，只怪我是公的，不然明天就去排隊問有沒有缺老婆或小三」。