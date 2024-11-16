「2024大海開吃」系列活動永安石斑魚節，今天在永新漁港登場，高雄市長陳其邁與民意代表共同出席，手捧碩大肥美的石斑魚，為活動揭開序幕，邀請全民一同悠遊高雄漁港。

陳其邁表示，高雄市永安區可說是台灣石斑魚的故鄉，每年的產值高達8.6億，不論是石斑或龍虎斑，都廣獲消費者的好評。

陳其邁說，永安的石斑魚用液化天然氣的鑽石水，溫度在22度到24度，可說是最適合石斑魚生長的溫度，每一隻石斑魚都被漁民照顧得非常好、非常用心，可說是品質保證，最好的石斑魚。

陳其邁歡迎大家多到高雄漁村，永安多走走看看，相信不僅是有吃又有拿，同時也能夠欣賞漁村最美麗的風光。（林雅惠攝）

此外，高雄市政府也持續補助永安漁會建立冷鏈系統，可以直接從永安直送到各大賣場，而能夠保持牠的鮮度，陳其邁說，持續這幾年，不管是中油、台電、漁會，以及在地不少立委，都持續向漁業署爭取相關預算，來補助相關漁港建設。

陳其邁指出，不論是疏浚，或是整體環境改善，尤其是永新漁港，可說是天涯海角約會最好的地點，因為這裡較安靜，不像梓官菜市場都是人、較吵一些。

陳其邁推薦，彌陀漁港、永安漁港、梓官漁港、茄萣情人碼頭，都有不同特色，歡迎大家多到高雄漁村，永安多走走看看，相信不僅是有吃又有拿，同時也能夠欣賞漁村最美麗的風光。