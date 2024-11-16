知名主持人吳淡如，跨界做Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》，深受聽眾歡迎，也常在臉書分享人生經歷。近來她透露在唸台大的時候，常常翹課去打撞球，好在學校實行「1德政」，讓她直呼：「否則我肯定會被當掉」。

吳淡如昨(15日)在臉書PO出自己去打撞球的照片，過程中還開心歡呼，可見心情相當愉快，她回憶起18歲念台大法律系時，最常做的事就是去打撞球。主要是覺得老師都是照課本內容唸，那跟自己回家讀並沒有兩樣，便常蹺課溜到學生活動中心地下室打撞球，還忍不住表示：「撞球比六法全書可愛多了」。不過唯一慶幸的是學校課堂上「從不點名」，讓她僥倖直呼：「這是一種德政，否則我肯定會被當掉」。

吳淡如表示雖然常翹課，但是唸的科系不算太難，加上會在考前兩周臨時抱佛腳，因此考試科目全都ALL PASS過關。對於有人曾請託她是否能勸勉家中小孩用功讀書，她不好意思表示：「我實在是覺得還真的名不正、言不順」，如今雖然不後悔念書時翹課打撞球，但仍感到相當羞愧：「真是以身作則教壞大家了，人不輕狂枉少年」，接著呼籲所有人：「自己能夠為自己的人生負責就好」。

吳淡如透露念台大的時候，常常翹課去打撞球。（圖／中時資料照）

對此，釣出一堆感同身受的網友留言：「我以前也是常常翹課跑去打工，真的是比課堂上的書本有趣多了」、「現在也不後悔當年翹課，因為老師當年教的也是抄抄寫寫而已」、「自己對得起自己就好」。