桃園市龍潭區林坡段為都市計畫農業區，近年都市計畫土地，遭有心人士切割路型使用準備分割土地販賣，造成山坡地違法開發問題層出不窮。桃園市政府水務局昨、今（15、16）2天派出怪手強制破碎林坡段上的違規設置混凝土地坪工作物，強拆面積約900平方公尺，展現桃市府守護山坡地土地的決心。桃市府表示，為遏止山坡地違規開發現象，專案執行強制拆除作業，避免違法行為持續擴大。

桃市府表示，為避免違法行為持續擴大、遏止山坡地違規開發持續擴大，針對山坡地大規模違規設置工作物、建物等案件，專案執行強制拆除作業。龍潭區林坡段混凝土地坪位於山坡地範圍且為都市計畫農業區，違規行為經查報制止後仍持續違規使用，認定違規情節重大案件，桃園市水務局專案排拆，並依法通知行為人限期拆除混凝土地坪工作物，因逾期未改善，水務局即依法執行強制拆除作業，展現桃園市政府執法公權力。

桃園市政府水務局15、16日派出怪手強制破碎林坡段上的違規設置混凝土地坪工作物，強拆面積約900平方公尺，展現桃市府守護山坡地土地的決心。（水務局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市政府水務局15、16日派出怪手強制破碎林坡段上的違規設置混凝土地坪工作物，強拆面積約900平方公尺，展現桃市府守護山坡地土地的決心。（水務局提供／廖姮玥桃園傳真）

水務局強調，山坡地開發須先經申請核准後再進行施工，勿以為在山坡地違法開發使用沒人會發現，心存僥倖以身試法，且山坡地違規使用依水土保持法最重可開罰30萬元罰鍰，屆期未改正者，按次分別處罰至改正為止，亦會查扣施工機具，如果違規致生水土流失，涉及刑責，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

另外水務局說，近年坡地巡查利用衛星影像及空拍機等科技輔助，已查報多起山坡地違反水土保持法案件。