前中共重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，「紅三代」成為台灣女婿引發熱議；當年「喊水會結凍」的宜蘭「許派」至今仍為人津津樂道，其實，現在檯面上不少地方治人物能夠更上一層樓，許文政都扮演重要推手。

博愛醫院是由許文政於1953年創辦，憑著在地方政商關係雄厚，加上許文政曾任兩屆縣議長、監委、總統府國策顧問、總統府資政等要職能夠上達天聽，因此，早年各項選舉提名前，黨政要員研商人選，常到醫院旁的「小白宮」會商，所以有「博愛黨部」之稱，包括李登輝、馬英九、連戰、王金平等藍營大老到宜蘭輔選幾乎都是直奔「博愛黨部」研商戰情。

不過嚴格說起來，國民黨在宜蘭早年雖有許派、陳派和盧派相互競爭，但在1981年陳定南入主縣府之後，國民黨一黨壟斷的情況結束，派式也逐漸式微。但許派影響力依舊不墜，或者說許文政挾著博愛醫院在地經營積累數十年的資源，以及雄厚財力扮演著政壇喬 「喬王」或「仲裁者」的角色。一位經常到「小白宮」的地方要角坦言，綠營要選舉的，包括縣長也都會來拜碼頭。

宜蘭的派系其實極為鬆散，現任縣長林姿妙因為夫婿前省議員林明正的關係，本來歸屬陳派，但參選羅東鎮長卻也是靠許文政的出手整合。而民進黨籍前縣長林聰賢其實從政最初是許派大將，前立委林建榮擔任宜蘭市長時的機要秘書，和後來曾任縣長的呂國華都是林的左右手，因此這三人過去都被視為許派人馬。

2002年林聰賢首度參選羅東鎮長，當時就是在「小白宮」協調的，除了許文政還包括國民黨地方黨部高層，最後的結論是國民黨不提名候選人，而林聰賢則是退出民進黨，以無黨籍的身分參選，並選後重回國民黨 只是林聰賢雖然順利當選但並未加入國民黨，而且在8年後披綠袍挑戰時任縣長的呂國華，形成「兄弟鬩牆」的局面，恐怕也是許文政始料未及。