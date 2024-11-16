黃昆輝教授教育基金會於今（16）日舉行「因材施教，成就每個孩子」研討會，邀請來自美國、德國與新加坡等國家地區學者討論教育議題。美國北科羅拉多大學前首席副校長黃茂樹認為，即便在美國，華人家長也非常在意孩子的成績表現，並花大把時間與金錢在補習，父母應轉念思考，自幼栽培特長，如要全面即早發覺孩童的專長，最好的作法是幼兒園納入義務教育，有於擁有更完整的學習歷程。

黃茂樹以微軟創辦人比爾蓋茲、輝達執行長黃仁勳等企業家為例，強調他們都擁有極佳的「Learned Talent」，包含具備極佳的管理能力、積極的人生觀、高抗壓性與優良的人際關係。

黃昆輝教授教育基金會於今（16）日舉行「因材施教，成就每個孩子」研討會，邀請來自美國、德國與新加坡等國家地區學者討論教育議題。（李侑珊攝）

黃昆輝教授教育基金會於今（16）日舉行「因材施教，成就每個孩子」研討會，邀請來自美國、德國與新加坡等國家地區學者討論教育議題。（李侑珊攝）

黃茂樹也舉例，另外像是日籍音樂家辻井伸行自幼失明，但父母發現他的記憶力和音感極強，針對特長加以栽培，成為世界知名鋼琴家。

黃茂樹以此觀念延伸，認為華人家長對於孩子的成績分數斤斤計較，即便是在美國洛杉磯的華人家庭，父母同樣對孩子的課業表現非常在意，花了非常多的時間與金錢在補習上，目的都是要改善缺點，但芬蘭學者建議課後時間應讓學生幻想、想像，我們總是努力透過課後班，把子女的時間填滿。

黃茂樹也建議，若要於孩童時期發掘個人特長，最好的方法是將幼兒園階段納入義務教育。將幼教納入義務教育，不僅有助提升教師素質、減低教師的離職率，對孩童來說，則擁有更完整的教學歷程。

黃茂樹說，到2023年，全世界已有47國將幼兒教育納入義務教育，且研究顯示，只要國家願意投資幼兒教育，最後回饋國家的利潤，絕對高於投資的成本。

教育部長鄭英耀則在致詞時表示，教改運動在90年代啟動，當年開啟多元入學、多元評量等概念，證明台灣教育朝兼顧公益和卓越的方向邁進。除了因材施教，也應給予學生心理支持，建議教育結合藝術，也從藝術戲劇等表演體驗協助處理青少年情緒，相信教育會有更亮麗的未來。