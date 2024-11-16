近來空氣品質不佳，西部地區多地都亮起橘燈。對此，台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘表示，他可感覺到空氣中有一股奇怪甜味，進一步查閱資料發現，此為空汙中臭氧與某些揮發性有機化合物發生反應時，所產生帶甜味的副產物，而這就是致癌物，並強調醫界早確定PM2.5與肺腺癌有關，值得特別注意。

環境部空氣品質監測網提醒，今（16）日空氣品質為橘色提醒等級，北部地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。環境部長彭啟明也指出，儘管各地開始降雨，空品也逐漸好轉，但隨著17日東北季風增強，至下周四（21）日環境風場仍為東北風，中南部位於下風處、污染物稍易累積，空品多為普通至橘色提醒等級。

醫師張家銘於個人粉專發文提到，近幾天空氣明顯的不好，還可以感覺到空氣中有一股令人反感的奇怪甜味，進一步查了資料後發現，空汙中臭氧與某些揮發性有機化合物（如苯或甲苯）發生反應時，可能產生帶甜味的副產物，讓他驚覺這不就是致癌物質。

張家銘接著說，醫界已確認，PM2.5與近幾年明顯增加的肺腺癌有關，因吸入的化學污染粒子會沉積在肺細胞上，引發異常的免疫反應，也就是發炎；而發炎時，細胞會修復、DNA會複製，但在此惡劣情況下進行，很容易產生基因突變，最重要的就是產生肺腺癌的EGRF突變。

張家銘指出，尤其有些人身上存在某些致癌基因，例如降低身上代謝這些空汙的NQO1，或是會影響免疫與基因修復的APOBEC基因等，要更加注意。當發現咳嗽、痰變多或過敏症狀出現時，就可能是這些空污粒子誘發身體異常免疫所致。

關於該如何自保，張家銘建議，最好的方式就是避開這些空汙；若避免不了的話，則可加強攝取抗發炎、抗氧化食材，如青菜、水果、Omega-3、薑黃，以及維生素C、E等。 只要持續補充，就有助於減少細胞的傷害與異常， 間接降低肺腺癌風險。