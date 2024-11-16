《影后》造成一股追劇熱潮，除了一群實力派女星表現亮眼外，飾演史艾瑪（林廷憶飾）男友陳偉任的牧森，無辜單眼皮配上182公分高大帥氣外型，讓他受到矚目。隨著劇集討論度升高，牧森人氣也扶搖直上。牧森表示謝謝大家喜歡，看到很多人分享自己的想法跟感受，不論正反評價，都很喜歡大家這樣的討論。

牧森飾演的陳偉任，因女友有著成為演員的夢想，他在背後一路默默支持，被網友封為「暖陽系男友」；但也人覺得他是假性支持，等女友發光後就自卑。原本甜蜜平凡的小情侶，隨著女友一步步朝目標前進而有所變化。牧森透露，自己設定小任覺得史艾瑪變了的時間點，是在她認識南瓜小姐後，從邀約派對、史艾瑪的不理睬、不接電話、嫌棄他穿的衣服、嘮叨平常就愛吃的泡麵等等，讓兩人關係開始產生變化。

牧森（左）劇中默默支持女友的夢想，被封工具人男友。（Netflix提供）

牧森表示，自己的個性不太像小任，導演嚴藝文希望小任是一個有事裝沒事，心事放心裡的人，等到事情變嚴重了，已來不及挽回。而印象最深刻的是，跟史艾瑪躺在床上說「如果妳是大明星」的遊戲，牧森認為小任當時是很受傷、很害怕的，只能在這樣的遊戲中將內心世界表達出來。牧森說：「小任一直很支持史艾瑪的夢想，也幻想兩人有幸福的未來，不過那一刻他突然希望什麼都不要有了，想回到平凡的幸福。演出當下內心很激動，但卻又不能哭出來。」

而一場與楊謹華的大吵戲，讓牧森印象深刻。牧森表示，「走戲一兩次就正式來，謹華姐有提醒我不要緊張，我就沒想太多一股腦的只想要挽回史艾瑪；但謹華姐的氣場太強大，超兇、超恐怖，讓我當下很入戲，瞬間打醒小任而對史艾瑪死心。」牧森有感受到楊謹華演技的震撼，給足了他安全感。說到在戲中有幾場沐浴的戲，特地維持兩個月的168飲食法、晚上不吃澱粉以及每天自主練習，來維持身材線條，「可惜好像沒拍到腹肌。」

牧森有單眼皮配上182公分身高外型帥氣。（周子娛樂提供）

影集《影后》上線後，牧森IG人氣飆漲，近期他也在社群平台分享與詹懷雲的劇照及私下環抱詹懷雲的互動照片，卻意外讓網友歪樓「齁唷你們好登對」、「比較想看你們交往(誤)」、「我就知道你們才是真愛」、「麻煩來一個詹牧續集」、「最後一張是真愛」，也釣出詹懷雲本人留言「你只要知道，我心裡還是有一個你的位置的就好」，引發粉絲敲碗兩人發展新的番外篇。

牧森畢業於台北藝術大學戲劇系，2019 年以老王樂隊的音樂錄影帶〈安九〉出道，2022 年首部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》再次受到注目，同年獲選北影「非常新人」；2024年在 I'm difficult我是機車少女《Last Summer (月亮惹的禍)》的MV與在《影后》中飾演史艾瑪的林廷憶搭檔情侶，一場機場離別戲，更感動一票網友。此次兩人在《影后》中二搭情侶演出，戲中暖男形象深植人心，對於另一半所帶來的轉變，將失望與沮喪細膩的呈現，令人印象深刻。也期待牧森後續在公視人生劇展《海豚之惡》、電影《刺心切骨》及電影《進行曲》中的精采表現