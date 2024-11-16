台南市在本次天兔颱風當中，因預估影響不大所以不列入「地方災害應變中心」開設範圍，但明明雨勢不大，卻在今（16）日凌晨發生市區3處積淹水情況，內政部長劉世芳也特別點名提到，前幾次颱風風雨大沒淹水，這次影響小卻淹水，是水溝沒清嗎？對此經濟部回應，研判係因短時間強降雨加上水溝沒清導致。

中央災害應變中心今日上午9時舉辦第7次工作會報，當中提到全台曾積淹水共有9處，包括高雄市5處、台南市3處以及台東縣1處，目前均已退水；而台南積淹水災情皆在1小時內迅速退去，並未影響民眾或造成生命、財產受到威脅。

然而台南其實並未納入警戒地區，卻發生3處積淹水，劉世芳也不解表示，是因為上次颱風過後，堤防、河岸沒有做好復原工作還是地方政府在清理溝渠的時候不徹底？

劉世芳補充，盡管安平區確實在深夜時有「3小時116毫米雨量」，但如果光是100毫米左右雨量就造成地方排水系統不堪負荷，那就是一個問題。請有關查清淹水原因後再行回報。