停留國道服務區除了休息，也可造訪許多網美景點，交通部高公局推薦5大必打卡服務區，包括古坑、西湖、泰安、蘇澳服務區，及剛啟動試營運的清水服務區，各具特色，民眾可多停留、輕鬆休息、拍照留念，讓旅程增添更多樂趣。

高公局表示，清水服務區向來是國道營業額最高的服務區，用路人服務需求量大，自今年3月起裝修，全面啟動改裝作業，目前試營運中，預計12月中正式啟用，3樓招潮蟹造型的星巴克已成國道最新打卡景點。

清水服務區「清水風帆、馳乘飛翔」入口意象。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

清水服務區今年3月起由統一超商公司接手，以「清水風帆、馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，為擴大入口空間，將廁所空間一併重新改裝，各樓層都有驚喜，更規劃約50個櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有3分之1是唯一或首次進駐，凸顯經營差異化。

另外常被譽為「國道最美服務區」的古坑服務區，擁有美麗的利池風光、花鞦韆地景藝術設施，整體以「花饗古坑希望旅程」為規畫主題，讓民眾漫游在一座大型時尚花園，充滿浪漫而溫柔的色彩，且設有國道最大寵物公園，讓攜帶毛小孩的遊客也能無憂享受旅行。

古坑服務區的夜間花園。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

高公局提到，西湖服務區分設南北2站具不同風光，北站座落淺山之中、南站可眺望後龍溪出海口，而兩側以國道最美拱型跨越橋連接，讓南北兩站自然融合一體，也是國道上唯一在跨越橋營業的服務區，一直是用路人必拍景點。

西湖服務區跨越橋石虎客席區。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

西湖服務區今年9月全新裝修完成，以在地保育可愛石虎，打造具永續親子共融的「里山森林魔法村」，除南北2站皆有石虎迎賓立面外，更於跨越橋設置可愛石虎巴士客席區，歡迎來跨越橋上悠閒看車流。

泰安服務區則位於國道1號中心地帶，呼應南站公共藝術花園中的音樂木馬，所打造白色積木城堡星巴克，成為熱門打卡景點，此星巴克也是國道首家導入「現烤專案」，可品嚐來自法國的現烤糕點以及紐西蘭進口的現烤餅乾，帶來新鮮出爐的美味。

泰安服務區火炎山觀景台。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

泰安服務區花園中的音樂木馬。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

泰安服務區北站公共藝術以童話故事為發想，打造「安安的奇幻樂園」，是小朋友開心的遊戲場。此外，北站大型車停車場旁的火炎山觀景台，具有180度無邊際遼闊視野，除鳥瞰戶外景觀，還可遠眺美景，尤其是在夕陽映照下的火炎山，景色更壯麗。

高公局表示，位於國道5號的蘇澳服務區，建物外觀如大船入港，內部則以「揚帆蘇澳･薈萃蘭陽」為主題，融合蘭陽稻浪和鯖魚回流等意象，展示宜蘭風景縮影，戶外公共藝術地標「流動的光河」，以雪山隧道真實比例打造，夜晚更有燈光流動猶如行車中的燈光，為用路人帶來視覺上的震撼，更成為必拍的熱門打卡景點。

蘇澳服務區流動的光河。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

蘇澳服務區齊柏林攝影展。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

另蘇澳服務區2樓也有常設「齊柏林攝影展」，展出許多北宜高興建時的珍貴照片，完整呈現國道建設進化的樣貌。蘇澳服務區也是東部唯一國道服務區，遊客可在此一站購足特色美食。

高公局提到，國道服務區不僅是紓解用路人長途車旅的疲勞的好去處，也提供許多具特色的打卡景點和特色美食，為旅程增添許多樂趣，歡迎民眾到訪。