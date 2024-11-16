國民黨立委葛如鈞。（本報資料照片）

15日晚間數個正版財經粉專遭到下架，包括吳淡如、股癌、巴逆逆等所有正版財經粉專全部消失。而苦主之一的「股人阿勳」更直言數發部對詐騙集團沒轍。國民黨立委葛如鈞也質疑，數發部從6月起開始四處搜集「正版粉專」白名單，沒想到疑似黑白名單搞錯，就連證交所官方粉專都被下架，「這不是納稅人想要看到的打詐預算執行效果。」

葛如鈞還原昨日經過，晚間11時許，臉書開始有非常多財經網紅轉貼，表示粉專被無預警下架，甚至連知名網紅「股癌」都在instagram的限時動態呼籲數發部跟meta幫忙解決。

葛如鈞表示，今年6月起，有財經網紅貼出，收到數發部打詐通查網的邀請，表示要建立白名單，以保護有申請到mata藍勾勾的正版粉專。而過去數發部也對外說，已跟meta有建立快速下架的機制，而昨日晚間同一類別、同一時間，數個正版財經粉專無預警被下架，很難讓人不去聯想到是數發部把黑白名單搞錯，鬧了一場大烏龍。

葛如鈞分析，所有一線藍勾勾知名的粉專，甚至證交所自己的粉專都被下架，而且是同時被下架，這顯然應該不是詐騙集團檢舉，而是數發部通報系統性的問題。葛如鈞憂心，昨日meta雖然緊急救援，但正版粉專消失的幾小時，整個臉書只剩下盜版粉專可以查詢，難保沒有民眾因此誤加入盜版粉專，踏上遭詐之路。

葛如鈞直言，數發部應該說明清楚，到底是哪個環節出了問題，畢竟粉專糟下架時機點，跟數發布計畫掃蕩粉專的時間點相近，才會合理懷疑數發部出包。而如果是有資安或是駭客攻擊，更應該第一時間查明，因為通常駭客攻擊會做小規模試驗，如果成功就會大規模攻擊，數發部不出面檢核討論，可能下一步就是政治人物粉專都被下架？

葛如鈞痛批，數發部之前的打詐APP上架15天就下架，現在又發生白名單無預警遭下架狀況，這不是人民的納稅錢想換來的安全感。葛如鈞強調，支持政府打詐精神，但如果成效一直沒辦法證明做好這件事，一定會嚴審預算。