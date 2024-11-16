史金斯的女友鄧恩觀看海盜隊比賽。（美聯社資料照）

海盜狀元投手史金斯（Paul Skenes）本季風光無限，他的限量球員卡隨之價格大漲，今年Topps Chrome Update Series系列的史金斯出道簽名球員卡，限量1張的金卡近期開抽了。海盜隊自己也想入手這張卡，祭出「30年免費看球」以及諸多福利的獎賞，希望抽中這張金卡的幸運球迷願意拿來交換！

這個開價可說誠意滿滿，兩張本壘板後方最佳位置的30年季票，史金斯的私人見面會、球場巡禮，還可以海盜隊一起練球，兩件史金斯的簽名球衣，可在海盜主場打壘球比賽，附帶海盜退役球員親自帶隊。

不僅如此，史金斯的女友、大學冠軍體操美女鄧恩（Livvy Dunne）更加碼福利「坐進她的包廂一起看球」。球團這一切大動作就是希望把史金斯的超級金卡討回來，計畫讓金卡留在球場展示給球迷。

洋基游擊手沃皮（Anthony Volpe）去年的出道限量卡獲得15萬美元的開價（新台幣487萬），史金斯這張卡肯定更值錢了。收藏家魯賓（Michael Rubin）也在網路放話，他開的價格還會超過海盜球團的出價。