玉淵譚天表示，該輪磋商後，中歐雙方在新聞稿裡都提到，雙方取得了進展。報導指出，這細節意味著，在磋商「取得進展」上面，中歐雙方有著共識。
玉淵譚天說，一些外媒指中歐雙方在關稅替代方案，即價格承諾談判上的進展非常有限，達成一致的可能性很小。甚至說，是中方沒有拿出讓歐方滿意的方案。這番論調，是有意誤導輿論，干擾談判進程。
玉淵譚天表示，這輪談判下來，中歐雙方已經達成了「技術性共識」，尤其在價格承諾框架和協定執行機制方面取得了共識。
大陸央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」16日指出，11月2日至7日，中歐技術團隊在北京進行了5輪磋商，就歐盟對中電動汽車反補貼案價格承諾方案的具體內容進行深入交流，取得了一定進展。
玉淵譚天表示，該輪磋商後，中歐雙方在新聞稿裡都提到，雙方取得了進展。報導指出，這細節意味著，在磋商「取得進展」上面，中歐雙方有著共識。
玉淵譚天說，一些外媒指中歐雙方在關稅替代方案，即價格承諾談判上的進展非常有限，達成一致的可能性很小。甚至說，是中方沒有拿出讓歐方滿意的方案。這番論調，是有意誤導輿論，干擾談判進程。
玉淵譚天表示，這輪談判下來，中歐雙方已經達成了「技術性共識」，尤其在價格承諾框架和協定執行機制方面取得了共識。
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