玉淵譚天表示，該輪磋商後，中歐雙方在新聞稿裡都提到，雙方取得了進展。報導指出，這細節意味著，在磋商「取得進展」上面，中歐雙方有著共識。

玉淵譚天說，一些外媒指中歐雙方在關稅替代方案，即價格承諾談判上的進展非常有限，達成一致的可能性很小。甚至說，是中方沒有拿出讓歐方滿意的方案。這番論調，是有意誤導輿論，干擾談判進程。

玉淵譚天表示，這輪談判下來，中歐雙方已經達成了「技術性共識」，尤其在價格承諾框架和協定執行機制方面取得了共識。