花蓮吉安鄉民一早起床發現自己的微型電動二輪車已燒到剩支架，是起火還是被縱火，連忙向警方求助。消防局火災調查科勘查，發現電動機車車齡約2年，近期有碰撞維修，且該車已充電約9小時，研判可能短路或過度充電導致電池過熱自燃，消防局表示，今（2024）年花蓮已發生3起電動車引燃火災，應注意。

消防局說，日前發生的這起吉安鄉電動車自燃事件，所幸沒有延燒意外，不過花蓮今年發生3起微型電動車行駛或充電過程中引燃火災的案例，供電都以鋰電池為主，出現電池短路原因，最常因人為操作不當而產生，導致電池組內部絕緣不良最後燃燒爆炸，而電池掉落、擠壓、撞擊也會導致電池芯內部隔離膜絕緣失效，使正負極接出引起短路造成熱失控。

另外消防局提醒，電池長時間過度充電，也易使電池內部產生化學變化而起火燃燒。

消防局長吳兆遠說，近年來花蓮民眾以微型電動車代步量大增，不過供電電池若使用不當，仍有風險，要請民眾不要使用來路不明的鋰電池及充電器，應使用符合原廠規範與認證的充電線。

他要特別提醒，不要隔夜充電，避免過度充電造成電池損壞引起燃燒，充電完畢應隨即拔除插頭，也不要混用充電器，應做到專車專用。避免使用延長線延伸充電，電流負載量過大易引起電氣火災。