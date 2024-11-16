對於許多年輕人來說，Facebook不再是他們交流互動的平台，認為已是老年人使用的社群平台。據資策會產業情報研究所（MIC）最新調查，台灣網友最常使用的社群平台排名前五，Facebook （70%）、YouTube（53%）、Instagram（34%）、PTT（11%）與Dcard（9%）。儘管Facebook仍以 70%居首位，但不同年齡層的社群平台偏好出現顯著差異。

調查顯示，18~25歲族群在 YouTube 和 Instagram 上的活躍度超過六成，展現出這些平台更能吸引年輕人的目光。而Facebook的使用年齡層則以35歲為分界點，18~35歲族群的使用率低於六成，而36~ 65歲族群則高達 75%。

產業分析師洪齊亞指出，觀看娛樂性內容已超越與親友互動交流，成為社群平台的主要用途，這意味著這些平台已從單純的社交工具轉變為多元資訊的接收管道。

在通訊軟體方面，Line以87% 的使用率遙遙領先，其次為 Messenger的 24%。值得注意的是，36~65歲仍為Line的主要用戶，而 Messenger 在年輕族群中較為普及。

洪齊亞表示，儘管Line的親友聯繫功能高達 76%，但其已不僅限於社交用途，還涵蓋了消費性功能，例如行動支付、購物比價等，顯示其正逐漸演變為綜合性的生活工具。

至於直播內容的觀看平台，主要集中在YouTube（39%）、Facebook（33%）和蝦皮（17%）。最受歡迎的直播類型包括餐廳美食、日常用品、3C 家電、旅遊行程和金融理財等。

吸引下單的主要因素是商品優惠和符合需求，而年輕族群更著重於直播主個人風格和互動性。