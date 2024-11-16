天兔颱風今天上午11點減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署解除颱風警報。中天新聞氣象主播戴立綱表示，接下來逐漸進入冬季的天氣型態，明天（17日）開始到12月1日預計有4波冷空氣，明、後天（18日）東北季風影響，北台灣轉濕涼，低溫約18度；下周五（22日）另一波較強冷空氣南下，北部下探16度；26日、12月1日也有冷空氣報到。

氣象署表示，明白天起東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨廣泛，有大雨或豪雨機率，新竹以北及花蓮有局部短暫陣雨；北部及東北部氣溫下降，明低溫約22度，下周一、二整天氣溫只有20至22度。

戴立綱昨晚在YouTube頻道說明未來天氣，表示接下來逐漸進入冬季的天氣型態，根據美國GFS模式預報，明、後天冷空氣南下，零度線已經到了長江流域，台北低溫將剩下18、19度；下周三、四（20、21日）冷空氣減弱。

下周五、六（22、23日）另一股更強的冷空氣接力，屆時台北低溫下探16、17度；25日冷空氣減弱；26日還有一股弱的冷空氣；再來12月1日西伯利亞又有冷空氣要下來。

下周五更強的冷空氣南下，北台灣下探16度。（翻攝戴立綱YouTube）

戴立綱提到，未來南邊還是有熱帶擾動發展，不過都只會在南方，對台灣天氣沒有影響。