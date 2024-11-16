天兔颱風於昨晚開始影響南部地區，為高雄帶來強降雨，預計今日下午暴風圈將遠離南部，高雄市副市長林欽榮上午視察市府水情中心及三民區本和里滯洪池，了解全市防汛工作。

林副市長在水情中心聽取水利局簡報，掌握最新颱風動態及水情監測數據，並與桃源、那瑪夏、六龜、茂林等區公所視訊連線，了解各區降雨及預防性撤離收容情形，隨後前往三民區本和里滯洪池進行實地檢查，關心滯洪池蓄水能力及設備運作情況。

副市長林欽榮（左一）視察三民區本和里滯洪池。（高市府水利局提供／林雅惠傳真）

水利局表示，本和里滯洪池面積共3.14公頃，提供11萬立方公尺蓄洪容量，配合金獅湖的蓄洪功能，有效改善低窪地區水患問題，此外滯洪池內設置籃球場、生態池及環湖步道，兼供市民休憩及運動使用，目前滯洪池運作正常，將視雨勢及排水幹線水位進行調整操作，確保鄰近區域安全。

林欽榮指示，天兔颱風其強度已減弱至輕度颱風的下限等級，依據中央氣象署預報也有可能在今日中午之後，高雄市即逐漸脫離暴風圈範圍；惟其影響期間本市累積雨量預測為平地80-150毫米，山區100-200毫米，但是對於可能發生積淹水、土石流的地區，林欽榮要求市府水利局持續監控加強預警通報。

另適逢農曆十五大潮，林欽榮指示，應確保排水防洪設施正常運作，並視情況機動調度抽水機具，並加強車行地下道之巡查預警，在山區部分應慎防坍方、落石及土石流，目前台20線勤和至復興路段已實施道路封閉，請密切注意市區道路及台20、台27、台28、台29等山區道路是否有預警性封閉或中斷情形，並將資訊即時發布新聞告知用路人。