張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒主演的都會愛情電視劇《不愛，愛》，描述現代人在「愛無能」世代中，重新尋找、學習愛人的能力。除了高顏值的男女主角，配角們同樣吸睛，倪安東以昔日帥氣模樣回歸小螢幕，還有好久不見的綜藝天后曹蘭，加上近期以​​BL影集《某某》走紅的曾向鎮，甚至資深音樂人包小松，也直接本色演出「小松老師」。

有「最美學姐」之稱的女主角韓寧，在《不愛，愛》中飾演天才甜點師郭佳兒，24歲仍然母胎單身，也是「愛無能」的標準代表，因為恐懼被愛，而拒愛情於千里之外。在劇中點出她有「超級味覺」的關鍵水果攤，裡面的老闆娘正是隱居台東的曹蘭，活潑的演技立刻令觀眾眼睛一亮。

曹蘭曾在綜藝主持界紅極一時。（圖／中時資料照）

同樣是關鍵人物的還有包小松，他在劇中就是「小松老師」，一語道破陳語安飾演的DJ女神「莫蕾」應該從愛的伊甸園走出來，犀利點評一如他的風格特色，完全就是本色演出，觀眾絕對沒看錯。

《不愛，愛》倪安東（右）飾演主廚諾亞、左為韓寧。（良人行、東森電視提供）

而《不愛，愛》除了有張軒睿領銜主演，另外兩大雙帥同樣吸睛。外籍主廚諾亞帥氣逼人，正是久未在偶像劇中露臉的倪安東，他找回過去的最佳狀態，帶著招牌笑容重回觀眾面前，並與陳語安大演曖昧對手戲。

另一位擅長心理學的餐廳員工，則是剛演完BL影集《某某》的曾向鎮，這次他以超乎常人的理性，為劇情製造笑料，讓觀眾看到他發揮演技的另外一面。該劇11月17日起東森戲劇台播出、LINE TV上架。